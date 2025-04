diildi sei anni travolto sabato pomeriggio da un, ma la prognosi resta ancora riservata. Il piccolo turista, proveniente dal Nord Europa, si trovava in vacanza con la propria famiglia nel comprensorio sciistico del Carosello 3000 quando è.

Fuori pericolo di vita il bambino investito da un gatto delle nevi a Livigno.

Fuori pericolo il bimbo investito da un gatto delle nevi a Livigno.

Batte la testa giocando in casa, bimbo non più in pericolo di vita.

Trebaseleghe, miracolo per il bimbo infortunato: ora è fuori pericolo di vita.

Era rimasto folgorato dalla corrente elettrica, il bambino rosolinese di due anni è fuori pericolo di vita.

Bologna, bimbo di 18 mesi cade dal quarto piano e si salva: «Era in braccio alla madre che ha avuto un malore».