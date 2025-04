Superguidatv.it - Funerali di Antonello Fassari, il ricordo di Claudio Amendola: “Avrei voluto invecchiare con lui. Era mio fratello” – Video

Leggi su Superguidatv.it

Oggi, martedì 8 aprile 2025, a Roma si svolgono idi, l’attore romano recentemente scomparso dopo una lunga malattia. Noi di SuperGuidaTv siamo presenti sul posto con le nostre telecamere per unirci aldi, una figura di spicco del teatro, del cinema e della fiction italiana. Tra i primi ad arrivare, l’attore, grande amico di. I due, come molti ricorderanno, hanno condiviso per anni il set della celebre fiction I Cesaroni, andata in onda su Canale 5. La serie tornerà nella prossima stagione televisiva con un nuovo capitolo. Qui di seguito, il commossodidi, ildioggi siamo qua per ricordare. Ieri sono venuti anche i fan sul set a trovarvi.