Funerali Antonello Fassari l’ultimo saluto di Claudio Amendola | Non ero pronto

Antonello Fassari, morto il 5 aprile a Roma. Oggi 8 aprile i Funerali alla Chiesa degli Artisti di Roma, alla presenza di amici e familiari. Per l’ultimo saluto, presenti i “Cesaroni”: Claudio Amendola non era pronto a dire addio al suo amico di sempre, più di un collega. Un vero fratello, proprio come nella serie.Funerali Antonello Fassari, l’ultimo saluto di Claudio AmendolaNell’immaginario collettivo, oggi stiamo salutando l’attore e i tanti personaggi che ha portato sullo schermo negli anni, come Cesare Cesaroni e quel motto, divenuto poi vero e proprio tormentone, “che amarezza”. E c’è più di un pizzico di amarezza nel dare l’ultimo saluto a un grande attore, proprio a un passo dal ritorno sul set de I Cesaroni. Dilei.it - Funerali Antonello Fassari, l’ultimo saluto di Claudio Amendola: “Non ero pronto” Leggi su Dilei.it Che amarezza: questa è la frase che ci ripetiamo negli ultimi giorni, dopo aver appreso della scomparsa di, morto il 5 aprile a Roma. Oggi 8 aprile ialla Chiesa degli Artisti di Roma, alla presenza di amici e familiari. Per, presenti i “Cesaroni”:non eraa dire addio al suo amico di sempre, più di un collega. Un vero fratello, proprio come nella serie.diNell’immaginario collettivo, oggi stiamo salutando l’attore e i tanti personaggi che ha portato sullo schermo negli anni, come Cesare Cesaroni e quel motto, divenuto poi vero e proprio tormentone, “che amarezza”. E c’è più di un pizzico di amarezza nel darea un grande attore, proprio a un passo dal ritorno sul set de I Cesaroni.

