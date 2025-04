Quotidiano.net - Fs, piano da 1 miliardo per collegamento ad alta velocità Londra-Parigi entro il 2029

Roma, 8 aprile - Il gruppo Fs Italiane annunciato un investimento di un 1di euro per un nuovo servizio ferroviario adche collegheràil. In linea con ilstrategico 2025-che pone tra le priorità del gruppo Fs l'estensione dei collegamentiin Europa. Un accordo è stato già siglato con il consorzio spagnolo Evolyn. I primi treni addovrebbero iniziare a circolare sulla nuova linea tra 4 anni, nel. Fs punta ad espandersi nel Vecchio Continente e, dopo il Frecciarossa Milano-, si prepara a lanciare i propri treni anche sotto il tunnel la Manica, tra. "Questo investimento - spiega Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs - rappresenta un passo decisivo nella visione del gruppo Fs di costruire una rete ferroviaria europea più integrata, competitiva e sostenibile, in linea con gli obiettivi delStrategico 2025-