Frode fiscale da 15 milioni su auto importate dall' estero | coinvolte anche concessionarie baresi

CI sarebbero anche concessionarie baresi nel presunto sistema fraudolento che sarebbe stato realizzato da una società di Cerignola (Foggia) attraverso l'importazione, ritenuta illecita, di auto dall'estero, successivamente commercializzate. La Guardia di Finanza ha portato alla luce una presunta frode fiscale da 15 milioni su auto importate dall'estero: coinvolte anche concessionarie baresi.

