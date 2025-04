Freddo a Bari prorogato l' uso del riscaldamento domestico | termosifoni accesi fino al 12 aprile

L'abbassamento delle temperature di questi giorni potrà essere ancora contrastato dall'uso del riscaldamento casalingo. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha firmato questa mattina un'ordinanza con la quale dispone, con decorrenza immediata, l'ampliamento del periodo di esercizio degli impianti.

Freddo a Bari, prorogato l'uso del riscaldamento domestico: termosifoni accesi fino al 12 aprile.

