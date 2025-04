Frecce Tricolori a Roma per Re Carlo e Camilla | quando e info utili

Roma: martedì 8 aprile, in occasione della visita ufficiale di Re Carlo III e della Regina Camilla, le Frecce Tricolori italiane e le Red Arrows britanniche voleranno insieme sulla Capitale, regalando uno spettacolo mozzafiato.La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana e la Royal Air Force si uniranno in un’esibizione che celebra “gli interessi comuni e la collaborazione in materia di difesa” tra Italia e Regno Unito.In particolare le Frecce Tricolori e le Red Arrows si esibiranno insieme in concomitanza con la visita di Re Carlo e della Regina Camilla all’Altare della Patria, tingendo l’aria con i loro iconici fumi colorati. Già lunedì pomeriggio, i piloti hanno effettuato delle prove per assicurare la fluidità e la bellezza del volo congiunto. Leggi su Funweek.it Un evento eccezionale si prepara a colorare i cieli di: martedì 8 aprile, in occasione della visita ufficiale di ReIII e della Regina, leitaliane e le Red Arrows britanniche voleranno insieme sulla Capitale, regalando uno spettacolo mozzafiato.La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana e la Royal Air Force si uniranno in un’esibizione che celebra “gli interessi comuni e la collaborazione in materia di difesa” tra Italia e Regno Unito.In particolare lee le Red Arrows si esibiranno insieme in concomitanza con la visita di Ree della Reginaall’Altare della Patria, tingendo l’aria con i loro iconici fumi colorati. Già lunedì pomeriggio, i piloti hanno effettuato delle prove per assicurare la fluidità e la bellezza del volo congiunto.

Roma, prove congiunte di Frecce tricolori e Red Arrows in vista della visita dei reali britannici. Roma, prove congiunte di Frecce tricolori e Red Arrows in vista della visita dei reali britannici. Carlo e Camilla sono in Italia, la prima volta da regnanti. Roma, poi Ravenna: le tappe del viaggio - Carlo e Camilla giovedì a Ravenna, divieti di sosta, scuole e musei chiusi. Roma, prove congiunte di Frecce tricolori e Red Arrows in vista della visita dei reali britannici. Roma, prove congiunte di Frecce tricolori e Red Arrows in vista della visita dei reali britannici. Roma, prove congiunte di Frecce tricolori e Red Arrows in vista della visita dei reali britannici. Ne parlano su altre fonti

Frecce Tricolori a Roma per Re Carlo e Camilla: quando e info utili - Un evento eccezionale si prepara a colorare i cieli di Roma: martedì 8 aprile, in occasione della visita ufficiale di Re Carlo III e della Regina Camilla, ... (funweek.it)

Frecce Tricolori e Red Arrows nei cieli di Roma per l'arrivo di Carlo e Camilla. Il volo di prova delle pattuglie - Roma si prepara a una grande esibizione aerea. In occasione della visita in Italia di re Carlo III e della regina Camilla, oggi e domani i cieli della Capitale saranno attraversati ... (msn.com)

Perché le frecce tricolori e Red Arrows volano nei cieli di Roma: le prove della pattuglia acrobatica - Aerei militari avvistati per i cieli romani. Si tratta delle Frecce Tricolori italiane che insieme ai Red Arrows inglesi si esercitano in vista dell'evento ... (fanpage.it)