Internews24.com - Frattesi Inter, dedica toccante alla nonna scomparsa. Ecco il suo messaggio social – FOTO

di Redazionespecialeil suotoGiorni non molto felici per il centrocampista dell‘, Davide, che ha recentemente dovuto scontrarsi con ladella, persona al quale il giocatore nerazzurro era molto legato. Oltre che unirci al cordoglio di Davide per la perdita, anche lo stesso centrocampista ha voluto ricordare lacon questaspeciale, in una storia Instagram, dove si può vedere lui, assiememamma e la compianta, tutti a tinte nerazzurre.Sulla Gazzetta si legge: «Unacommossa all’adoratacinque giorni fa. Davide,dal ritiro bavarese dell’, hato un pensiero a lei, ripostando una storia della sorella Chiara: «Un giorno ti rivedrò e balleremo all’infinito »è la frase che accompagna lache ritrae il centrocampista dell’, con la mamma e proprio la, in maglia nerazzurra sul prato di San Siro.