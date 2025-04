Anteprima24.it - Fratres Campania riunita ad Avellino: in arrivo 69 gruppi da tutta la regione

Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno 69 iindalache si ritroveranno advenerdì 11 aprile per celebrare l’Assemblea straordinaria ed ordinaria regionale. L’appuntamento, convocato dal presidente della Consociazione RegionaleODV Giuseppe Festa, è per le ore 16.30 presso la Sala Blu del Complesso Monumentale dell’ex Carcere Borbonico didi piazza De Marsico. Due i momenti in programma. Il primo, con l’Assemblea Straordinaria, vedrà la discussione dei seguenti punti iscritti all’ordine del giorno e relativi ad importanti modifiche statutarie: Lettura e approvazione delle modifiche statutarie da parte del notaio, in conformità alle disposizioni del RUNTS; Richiesta della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del D.