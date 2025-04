Francia schianto in go kart | muore 19enne di Ventimiglia

19enne originario di Ventimiglia, alle porte di Imperia, ma abitante a Mentone, è morto in Francia in un incidente in go kart. Il giovane stava correndo fuori dalle regolari piste, nell’entroterra di Nizza, assieme a un gruppo di amici. Lo schianto contro il muro si è rivelato fatale per lui. Vano ogni tentativo di soccorso: il ragazzo è deceduto sul posto dopo l’impatto. Ventimiglia in lutto per la morte di Giovanni Ballestra, 19enne originario della cittadina, ma abitante nella vicina Mentone, che ha perso la vita nel fine settimana, schiantandosi con un go kart contro un muro. L’incidente è avvenuto nel comune di L’Escarène, nell’entroterra di Nizza, come dicevamo in apertura. Il giovane, il cui padre Augusto gestisce un negozio di calzature nella rue piétonne di Mentone, stava guidando il go kart in compagnia di alcuni amici. Thesocialpost.it - Francia, schianto in go kart: muore 19enne di Ventimiglia Leggi su Thesocialpost.it Unoriginario di, alle porte di Imperia, ma abitante a Mentone, è morto inin un incidente in go. Il giovane stava correndo fuori dalle regolari piste, nell’entroterra di Nizza, assieme a un gruppo di amici. Locontro il muro si è rivelato fatale per lui. Vano ogni tentativo di soccorso: il ragazzo è deceduto sul posto dopo l’impatto.in lutto per la morte di Giovanni Ballestra,originario della cittadina, ma abitante nella vicina Mentone, che ha perso la vita nel fine settimana, schiantandosi con un gocontro un muro. L’incidente è avvenuto nel comune di L’Escarène, nell’entroterra di Nizza, come dicevamo in apertura. Il giovane, il cui padre Augusto gestisce un negozio di calzature nella rue piétonne di Mentone, stava guidando il goin compagnia di alcuni amici.

Francia, si schianta in go kart: morto un 19enne di Ventimiglia. Schianto in go-kart in Francia, muore un 19enne di Ventimiglia. Schianto in go kart a Nizza, muore un 19enne di Ventimiglia. Tragedia con il go-kart sopra Nizza: muore 19enne originario di Ventimiglia. Schianto in go kart, muore ventimigliese di diciannove anni. Tragico incidente sulla pista di kart: muore un pilota di 15 anni. Ne parlano su altre fonti

Schianto in go-kart in Francia, muore un 19enne di Ventimiglia - Un diciannovenne originario di Ventimiglia è morto in un incidente in go-kart avvenuto nell’entroterra di Nizza ... (ilsecoloxix.it)

Incidente con il go kart in Francia, morto 19enne di Ventimiglia - Ventimiglia. Dramma nella città di confine per la morte di Giovanni B., 19enne originario di Ventimiglia ma abitante nella vicina Mentone, che ha perso la vita nel fine settimana schiantandosi con un ... (riviera24.it)

Mbappé non pensa alla Francia: gara sui go-kart insieme a Hazard - Kylian Mbappé è stato escluso nuovamente dalla Francia, ma sembra non aver preso ... per qualche ora partecipando a una gara di go kart nell'impianto di proprietà di Carlos Sainz Jr. Dotato ... (msn.com)