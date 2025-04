Ilfattoquotidiano.it - Francesco Schettino “rinuncia” alla semilibertà, l’avvocato: “Ci sono state difficoltà sulla proposta lavorativa”

L’ex comandate della Costa Concordia,, hatochiesta lo scorso gennaio. Non un passo indietro rispetto ad alcune polemiche per una misura cui aveva diritto avendo scontato la metà della pena, ma perché non si è trovata la quadra sul lavoro come spiega la sua legale. “Questa mattina abbiamoto – ha spiegato l’avvocata Francesca Carnicelli – perché cicon lache era stata sottoposta al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Il procedimento è stato chiuso, il tribunale si è pronunciato con il non luogo a provvedere”.si trova in carcere, nel penitenziario di Rebibbia, dal 13 maggio 2017, dove sta scontando una condanna a 16 anni per omicidio colposo plurimo – 32 le vittime del naufragio – lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono dell’imbarcazione.