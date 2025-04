Francesco Schettino resta in carcere, il giallo col Vaticano e il lavoro saltato all’ultimo.

Leggi su Open.online

Nienteinper, almeno per ora. L’ex comandante della Costa Concordia ha rinunciato alla semilibertà. A confermarlo è stata l’avvocata che assiste, Francesca Carnicelli. La legale ha parlato di «difficoltà con la proposta lavorativa, che era stata sottoposta al tribunale di Sorveglianza di Roma». Che cosa sia andato storto però non è stato ancora chiarito. Di certo c’è che il procedimento per la semilibertà è stato chiuso e «il tribunale si è pronunciato con il non luogo a provvedere».IlinperÈ statoa decidere di rinunciare alla semilibertà. Una decisione presa, spiega la sua legale, perché «non c’erano più le condizioni». Secondo quanto aveva riportato Repubblica,avrebbe dovuto lavorare per il