Francesco Maria Talò inviato speciale dell’Italia per il Corridoio India-Medio Oriente.

Leggi su Ildenaro.it

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani annuncia il 2 aprile, nel corso del question time alla Camera, la nomina dell’ambasciatorecomeitaliano per il-Europa (Imec).La designazione arriva a pochi giorni dalla visita ufficiale dello stesso Tajani a New Delhi, prevista per il 10 e 11 aprile, e rappresenta un segnale chiaro della volontà italiana di giocare un ruolo da protagonista in uno dei più ambiziosi progetti infrastrutturali e geopolitici dell’area indo-mediterranea.Sostenuto da Stati Uniti,, paesi del Golfo e Unione Europea, Imec punta a creare un collegamento strategico tra Asia meridionale ed Europa, attraverso ile il Mediterraneo, con snodi cruciali come il Porto di Trieste.La nomina di– diplomatico di alto profilo con una lunga carriera alle spalle – rafforza il posizionamentonel progetto e dà seguito a una risoluzione parlamentare del 2024 che chiedeva l’individuazione di una figura con mandatosul dossier.