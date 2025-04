Frana a Cetara | il 10 aprile la strada riapre in entrambi i sensi di marcia

riapre alle ore 17 del 10 aprile, il tratto della Statale Amalfitana 163, a Cetara. Quasi completati, infatti, i lavori di messa in sicurezza: saranno rimossi il senso di marcia alternato e gli impianti semaforici collocati sul posto. Cittadini e turisti potranno, dunque, fruire di nuovo della. Salernotoday.it - Frana a Cetara: il 10 aprile la strada riapre in entrambi i sensi di marcia Leggi su Salernotoday.it alle ore 17 del 10, il tratto della Statale Amalfitana 163, a. Quasi completati, infatti, i lavori di messa in sicurezza: saranno rimossi il senso dialternato e gli impianti semaforici collocati sul posto. Cittadini e turisti potranno, dunque, fruire di nuovo della.

Frana a Cetara: il 10 aprile la strada riapre in entrambi i sensi di marcia. Smottamento pericoloso sulla Costiera Amalfitana: strada tra Maiori e Cetara interrotta. Frana di Cetara, il sindaco Della Monica: "Sul posto da stanotte, al lavoro per garantire la riapertura a sensi alternati". Frana in Costiera, Cetara isolata. Frana tra Cetara e Vietri, chiuso un tratto della statale “Amalfitana”. Frana in Costiera, chiusa la SS163 Amalfitana tra Cetara e Salerno. Riaperta nel pomeriggio. Ne parlano su altre fonti

Frana sulla statale Amalfitana, massi sulla carreggiata - Frana in tarda serata sulla ex SS163 Amalfitana a circa 1 km dal centro di Cetara in direzione nord, in cui terriccio e massi hanno invaso la carreggiata. I Vigili del Fuoco del distaccamento ... (msn.com)