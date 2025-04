Foschi | Conte sta facendo miracoli ma per lo scudetto serve un’Inter che inciampi

Rino Foschi, dirigente sportivo, è intervenuto a Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" condotta da Raffaele Auriemma, commentando l'attuale corsa scudetto e l'andamento del campionato.«Questo campionato è bellissimo, abbiamo altri problemi in Italia, ma il campionato è divertente ed anche molto seguito! Il Bologna sta facendo benissimo, Italiano è molto bravo, il Napoli viene sempre un po' meno nella seconda parte della partita e questo significa che è una questione fisica, di gambe», ha spiegato Foschi.Parlando della lotta per il titolo, ha aggiunto: «L'Inter sta facendo fatica a giocare tante partite, ma credo che riuscirà a vincere il campionato. Il Napoli sta facendo molto bene, Conte sta facendo miracoli, ma per vincere lo scudetto deve disputare sette partite perfette e sperare che l'Inter ne perda almeno una.

