Internews24.com - Formazioni ufficiali Bayern Monaco Inter: le scelte di Kompany e Inzaghi

Leggi su Internews24.com

di Redazione: lediper il match di Champions LeagueFinalmente l’attesa finita. Pochi minuti e poi sarà finalmente il momento del calcio d’inizio di, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League in programma all’Allianz Arena. Chi vince prenota un posto in semifinale, dove troverà la vincente di Barcellona-Borussia Dortmund, dalla stessa parte del tabellone. Vediamo nel dettaglio quali sono ledi Simonee Vincent(4-2-3-1): Urbig, Laimer, Kim, Dier, Stanisic, Kimmich Goretzka, Olise, Guerreiro, Sanè, Kane(3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro, ThuramLeggi sunews24.