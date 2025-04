Veronasera.it - Formazione podcast a Sona

Leggi su Veronasera.it

Hai voglia di far sentire la tua voce (letteralmente)? E allora “Let’s talk!” (parliamo), come cantano i Coldplay. Ilè un potentissimo strumento di comunicazione e questain tre incontri ti fornirà tutti gli strumenti necessari per iniziare la tua avventura dietro al microfono.