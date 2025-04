Formazione per lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione del personale nella PA.

Leggi su Ildenaro.it

dI Claudio Quintano* “L’8 aprile 2025 l’Università Parthenope di Napoli promuove un seminario sulla «per loe ladelPA».L’incontro – inizio alle ore 9:30 nell’aula Matilde Serao in via Acton 38 a Napoli – si propone di promuovere – in un confronto con il FORMEZ, il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Regione Campania – lodi strategie formative condivise all’interno della Pubblica amministrazione.L’obiettivo è attivare un tavolo di confronto sui nuovi profili diper la PA e provare a definire efficaci percorsi per lapersone e il miglioramentoperformance individuali e organizzative.I valori della trasparenza, dell’etica e della sostenibilità sono riconosciuti come pilastri fondamentali della performance.