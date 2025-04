Forlì sfiora la rimonta a Rieti | Unieuro lotta ma cede nel finale

Unieuro, mai in vantaggio per tutti i 40’, ha segnato 9 punti nel primo quarto e all’intervallo lungo era già a -17. A Udine al 16’ Forlì era a -26 (48-22), così come a inizio quarto periodo (77-51), anche se la reazione portò a limare le distanze fino a -9. A Verona il primo quarto finì 32-9. A Pesaro -10 dopo 10’, -18 a metà, -19 dopo 30’. Sport.quotidiano.net - Forlì sfiora la rimonta a Rieti: Unieuro lotta ma cede nel finale Leggi su Sport.quotidiano.net Dopo i 9 punti segnati nel primo quarto sbagliando i primi 12 tiri (con 4 ‘air ball’), o dopo i 23 a referto dopo 20’ trovandosi sotto di 25, in molti hanno pensato ad altre debacle forlivesi in trasferta di questa stagione, inaccettabili perché la partita è finita praticamente prima di iniziare: in ordine cronologico Brindisi (4ª giornata), Udine (11ª), Verona (21ª) e Pesaro (31ª). Coi biancorossi abulici, distratti, arrendevoli, molli, imprecisi e chi più ne ha più ne metta. A Brindisi l’, mai in vantaggio per tutti i 40’, ha segnato 9 punti nel primo quarto e all’intervallo lungo era già a -17. A Udine al 16’era a -26 (48-22), così come a inizio quarto periodo (77-51), anche se la reazione portò a limare le distanze fino a -9. A Verona il primo quarto finì 32-9. A Pesaro -10 dopo 10’, -18 a metà, -19 dopo 30’.

La Motto sfiora il podio a Forlì e la Final Six di A1 è sempre più vicina - GINNASTICA RITMICA - La Raffaello Motto sfiora il podio a Forlì, ma il quarto posto nella seconda prova di Serie A1 di ginnastica ritmica lascia comunque indicazioni più che positive: la squadra si è ... (noitv.it)

Calcio serie D girone D, il Forlì è a un passo dalla serie C - Il Forlì vince in rimonta in casa contro il Tuttocuoio dell’ex Firicano (3-1) e vola a +7 sul Ravenna fermato sul campo del Tau (1-1) a quattro ... (corriereromagna.it)

Forlì in rimonta, prova a prendersi il 5° posto. In venti giorni dal rischio play-in al filotto - Da quel momento (senza più Shawn Dawson), Forlì ha messo in atto una totale ... I biancorossi hanno costruito la rimonta ritrovando lo smalto dei giorni migliori. Una ‘quadratura’ di squadra ... (msn.com)