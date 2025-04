Forlì | Risultati delle squadre giovanili nel weekend Under 16 inarrestabili

Risultati delle squadre giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. La Juniores ha pareggiato 0-0 sul campo dell'Imolese. Dopo 25 turni al comando il Piacenza (53), biancorossi al nono posto (23). Prossimo turno, sabato: Forlì-Piacenza. Vittoria 4-2 degli Under 17 sul Torresavio: a segno Benkacem, Savorani, Bagnolini e Ray. Dopo 31 giornate galletti sesti (48), al comando l'Imolese (63). Domenica match sul campo del Zola Predosa. Continua la corsa degli Under 16, al comando con 72 punti, impostisi 0-6 sul Sant'Agostino. A segno Mussoni (2), Brasini, Rumieri, Bassi e Dell'Aglio. Domenica prossima trasferta sul campo del Sampaimola. In testa alla classifica anche la formazione Under 15, prima con 73 punti dopo 28 giornate e vittoriosa 2-0 sul Sampaimola con rete di Delvecchio e un autogol.

