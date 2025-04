Forlì Calcio | Vittoria sofferta contro Tuttocuoio Sbardella punta alla Serie C

Sbardella, 28enne pilastro della difesa del Forlì, non nasconde le difficoltà incontrate dalla capolista all’alba della gara vinta, domenica, contro il Tuttocuoio nella quale "siamo andati un po’ in confusione", epperò "passato il primo quarto d’ora, la squadra si è sistemata e, con grande fiducia e determinazione, ha ripreso la partita. Penso che nel complesso abbiamo fatto bene". Fondamentale il pareggio acciuffato al crepuscolo del primo tempo: "Ci ha dato una bella spinta emotiva – spiega il coriaceo centrale capitolino –, ma avevamo già rimesso la barra dritta". Salvo poi complicarsi la vita, restando in inferiorità numerica per la seconda domenica consecutiva. A Sasso Marconi era stato Valmori a guadagnare anzitempo la via degli spogliatoi per somma di ammonizioni, contro il Tuttocuoio è invece stato il turno di Trombetta, reo di un gesto sconsiderato ai danni di un avversario commesso sotto gli occhi del direttore di gara. Sport.quotidiano.net - Forlì Calcio: Vittoria sofferta contro Tuttocuoio, Sbardella punta alla Serie C Leggi su Sport.quotidiano.net "Quel gol incassato dopo appena 1’ ci ha costretto a risalire la montagna". Luca, 28enne pilastro della difesa del, non nasconde le difficoltà incontrate dcapolista all’alba della gara vinta, domenica,ilnella quale "siamo andati un po’ in confusione", epperò "passato il primo quarto d’ora, la squadra si è sistemata e, con grande fiducia e determinazione, ha ripreso la partita. Penso che nel complesso abbiamo fatto bene". Fondamentale il pareggio acciuffato al crepuscolo del primo tempo: "Ci ha dato una bella spinta emotiva – spiega il coriaceo centrale capitolino –, ma avevamo già rimesso la barra dritta". Salvo poi complicarsi la vita, restando in inferiorità numerica per la seconda domenica consecutiva. A Sasso Marconi era stato Valmori a guadagnare anzitempo la via degli spogliatoi per somma di ammonizioni,ilè invece stato il turno di Trombetta, reo di un gesto sconsiderato ai danni di un avversario commesso sotto gli occhi del direttore di gara.

Forlì Calcio: Vittoria sofferta contro Tuttocuoio, Sbardella punta alla Serie C. Calcio, serie D: vittoria pesantissima del Ravenna a Lentigione. Ma vincono anche Forlì e Tau. Il Forlì in 10 espugna il “Calbi”. Utd.Riccione ko 2-1!. Miramari: “Forlì, punti pesanti inseguiti per tutta la gara”. FCR Forlì, i risultati del settore giovanile. Forlì e Ravenna; si profila un derby romagnolo per la promozione. Ne parlano su altre fonti

Forlì Calcio: Vittoria sofferta contro Tuttocuoio, Sbardella punta alla Serie C - Luca Sbardella, 28enne pilastro della difesa del Forlì, non nasconde le difficoltà ... consci che dovremo lottare fino alla fine. Nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato". Detto questo, ... (msn.com)

Miramari va oltre le 10 vittorie del Forlì: “Il campionato non è vinto” - In un ventoso pomeriggio di primavera la prima missione di Alessandro Miramari è quella di spegnere l’incendio di entusiasmo che la vittoria sul ... (corriereromagna.it)

Le pagelle di Forlì-Tuttocuoio, mister Miramari da 9: è l'artefice di un sogno che sembrava irrealizzabile - Vantaggio lampo Tuttocuoio al 1° con una punizione deviata di Boiga che spiazza Martelli, il pari di Trombetta al 43° e le successive reti di Macrì al 67° e di Petrelli all'82° regalano una vittoria p ... (forlitoday.it)