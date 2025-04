Forest bathing - Immersione in foresta in Lessinia

Immersione nell'ecosistema bosco nel territorio della Lessinia. Questa attività fa registrare notevoli miglioramenti di alcuni parametri fisiologici: si abbassano i livelli di cortisolo (l'ormone dello stress), la frequenza cardiaca diminuisce. Domenica 13 aprile potrete sperimentare una piena immersione nell'ecosistema bosco nel territorio della Lessinia.

"Forest bathing - Immersione in foresta in Lessinia" il 13 aprile 2025. Bagno di foresta nel Bosco del Merlino: un'immersione alla ricerca del benessere. Appuntamento con il "forest bathing” nella nuova Oasi del respiro del bosco Wwf di Vanzago. Immersione in foresta.. Dormire all'aperto: in terrazza, nel bosco, in giardino. Gli hotel e le tecniche per scoprire i poteri curativi della foresta (anche in inverno). Forest bathing: una opportunità per i Territori e per le Aziende. Ne parlano su altre fonti

