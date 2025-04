Anteprima24.it - Fondo Valle Tammaro, il Pd: “Aggiornato il progetto secondo le nuove linee guida Rendis”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Segretario provinciale del PD, Giovanni Cacciano, del Capogruppo PD in Provincia, Giuseppe Antonio Ruggiero, e del Consigliere Provinciale, Raffaele De Longis.Grazie all’azione posta in essere dal Partito Democratico un primo importante risultato è stato raggiunto: ildella ‘– strada di penetrazione Calise 90 Bis’ è statoai sensi del Decreto n. 19-2023 emanato dal Coordinatore della Struttura del Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico.Nei prossimi giorni, ilsarà trasmesso per essere inserito sulla nuova piattaforma ‘-web di Ispra’ affinché possa essere valutato dall’autorità di bacino e poi finanziato. Era questa una delle condizioni poste dal PD Sannita per avviare un minimo di dialogo istituzionale alla Provincia di Benevento.