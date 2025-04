Ilfattoquotidiano.it - Fondi alle ong, la Corte dei Conti Ue: “La maggior parte finisce a pochi enti legati ai governi e con dati incompleti, manca trasparenza”

Ladeieuropea invita la Commissione Ue a fare di più per rendere trasparente il sistema di assegnazione deicomunitariorganizzazioni non governative (ong). In una nuova relazione, “deiUe assegnatiOng”, i giudici arrivano alla conclusione che “nonostante i progressi, la visione d’insieme non è ancora affidabile”. Il documento fa seguito, infatti, alla relazione del 2018 suierogati nell’ambito della politica estera e alla relazione speciale del 2024 sul registro per ladell’Ue. Un dossier che rischia di suonare come una bocciatura e minare ancora una volta la credibilità delle ong? “Lapuò aiutare in un processo che accresce la fiducia nelle organizzazioni non governative”, è stato detto in conferenza stampa, sottolineando l’interesse pubblico sul tema dopo lo scandalo Qatargate del 2022.