Follia carceri, detenuto sfascia un ufficio e ferisce agenti con forbici.

Tempo di lettura: 2 minuti– Ennesima aggressione ai danni di un agente nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Lo riil consigliere nazionale di Osapp, Emilio Fattorello. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi nell’matricola ed ha avuto come protagonista untrasferito da Salerno nel carcere irpino per atti e comportamenti violenti nei confronti della Polizia penitenziaria. Dopo aver distrutto un computer e rotto i vetri in plexiglass dell’, ha estratto un paio dirudimentali con le quali ha prima minacciato un ispettore in servizio e poi ha colpito un agente.Entrambi sono stati soccorsi e refertati in ospedale con ferite guaribili in sette giorni. A darne notizia il responsabile della segreteria Gau UILPA Polizia Penitenziaria di Ariano Irpino.