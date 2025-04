Justcalcio.com - Flick per mantenere i preferiti della Champions League Barcellona a terra

Hansi Flick è determinato a mantenere la sua squadra di Barcellona a terra mentre si avvicinano al pareggio dei quarti di finale della Champions League con il Borussia Dortmund come favoriti pesanti. La Barca non ha perso una partita dall'inizio dell'anno e è ancora a caccia di un possibile quadruplo in questa stagione. La Top Laliga di Blaugrana in vista del Real Madrid con otto partite rimaste e giocherà i loro archivi nella finale Copa del Rey di questo mese, avendo già battuto per vincere la Supercopa de Espana a gennaio. Sono anche considerati i favoriti del supercomputer OPTA per vincere la Champions League con una probabilità del 23,1%, mentre hanno il 78,2% di probabilità di eliminare Dortmund prima della prima tappa di mercoledì.