Flexotecnica, no all'intesa: sfuma anche l'ultimo tavolo. Ora lettere di licenziamento

Tavazzano (Lodi) – Giù il sipario, senza un’intesa, per la vertenza tra Fiom Cgil e Koenig & Bauer, società metalmeccanica di Tavazzano specializzata nella costruzione di rotative per la stampa. E oggi i 24 lavoratori coinvolti dal 20 gennaio scorso in una procedura dicollettivo, in quanto dichiarati in esubero dalla direzione aziendale, potrebbero già ricevere le primedi cessazione del contratto. Ieri, in Regione si è tenutodi una lunga serie di incontri, iniziati a febbraio nella sede di Assolombarda a Lodi e poi proseguiti in sede regionale: dalla società non è infatti emersa la volontà di venire incontro alle istanze dei lavoratori. I sindacati avevano chiesto sin da subito un periodo di transizione che permettesse agli operai di trovare un’altra occupazione o di raggiungere la pensione, attraverso l’istituzione di un piano di prepensionamento e di cassa integrazione straordinaria.