Flavio Cobolli si mette in scia a Berrettini | possibile sorpasso nel ranking ATP

Flavio Cobolli si è qualificato per i sedicesimi del Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso di svolgimento sulla terra battuta outdoor a Montecarlo, nel Principato di Monaco.Con la vittoria odierna l’azzurro ha incamerato 50 punti utili per il ranking ATP: Cobolli ieri era 36° a quota 1500, e con la qualificazione al secondo turno è salito a quota 1520, portandosi in 35ma posizione, dato che deve rinunciare ai 30 punti dell’ATP Masters 1000 di Roma 2024, che diventa così il 20° torneo dell’azzurro.Con l’approdo agli ottavi di finale salirebbe a 1570, in 33ma piazza, potendo anche scavalcare Matteo Berrettini, che a parità di punti ne ha ottenuti meno tra tornei del Grand Slam e Masters 1000 obbligatori (ovvero tutti tranne quello di Montecarlo). Oasport.it - Flavio Cobolli si mette in scia a Berrettini: possibile sorpasso nel ranking ATP Leggi su Oasport.it si è qualificato per i sedicesimi del Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso di svolgimento sulla terra battuta outdoor a Montecarlo, nel Principato di Monaco.Con la vittoria odierna l’azzurro ha incamerato 50 punti utili per ilATP:ieri era 36° a quota 1500, e con la qualificazione al secondo turno è salito a quota 1520, portandosi in 35ma posizione, dato che deve rinunciare ai 30 punti dell’ATP Masters 1000 di Roma 2024, che diventa così il 20° torneo dell’azzurro.Con l’approdo agli ottavi di finale salirebbe a 1570, in 33ma piazza, potendo anche scavalcare Matteo, che a parità di punti ne ha ottenuti meno tra tornei del Grand Slam e Masters 1000 obbligatori (ovvero tutti tranne quello di Montecarlo).

Flavio Cobolli si riscatta a Bucarest: le parole dell'azzurro dopo l'esordio vincente. Auckland: Cobolli si fa male, a Nardi il derby azzurro. Rimonta vincente di Sonego. Flavio Cobolli: "Il 2025 sarà una nuova partenza, voglio mettere in difficoltà Sinner e Alcaraz". Cobolli da impazzire! Travolge Griekspoor e chiude la pratica 1° posto. Roma nel cuore: Flavio Cobolli si tatua la maglia giallorossa con il numero 52 di Bove. ATP 500 Vienna, Flavio Cobolli si ritira contro Alex De Minaur. Ne parlano su altre fonti

Flavio Cobolli si mette in scia a Berrettini: possibile sorpasso nel ranking ATP - Flavio Cobolli si è qualificato per i sedicesimi del Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso di ... (oasport.it)

Atp Montecarlo, Cobolli non smette di vincere: Lajovic piegato in 2 set - Flavio Cobolli accede al secondo turno dell’ Atp di Montecarlo. Nel primo torneo Matsers 1000 sulla terra rossa della stagione, l’azzurro numero 36 del ranking Atp ha superato in due set il serbo Dusa ... (ilfattoquotidiano.it)

Flavio Cobolli non si ferma, batte d’autorità Lajovic e debutta bene a Montecarlo - Flavio Cobolli debutta col piglio giusto a Montecarlo e allunga il proprio periodo positivo, dopo il successo ottenuto a Bucarest. Battuto con il ... (oasport.it)