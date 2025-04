Oasport.it - Flavio Cobolli non si ferma, batte d’autorità Lajovic e debutta bene a Montecarlo

col piglio giusto ae allunga il proprio periodo positivo, dopo il successo ottenuto a Bucarest. Battuto con il punteggio di 6-4 6-2 il serbo Dusan, che qui fu finalista nel 2019, in un’ora e 12 minuti. Prenotato a questo punto l’appuntamento con uno tra l’olandese Tallon Griekspoor e il francese Arthur Fils, in campo subito dopo i due appena citati sul Campo dei Principi.Già dal primo game si capisce che, per, le cose non saranno poi tantovole. Perde un vantaggio di 40-0 e poi subisce il break, consempre in spinta. L’italiano, però, a suon di errori restituisce il favore, per poi strappare di nuovo la battuta, e a zero, al suo avversario.vola via, approfittando della condizione indubbiamente migliore rispetto al suo avversario, ma sul 5-1 (e poi 5-2) arriva un parziale passaggio a vuoto nel quale l’azzurro, mancando tre set point nel breve volgere di pochi minuti, si perde per strada anche un turno di battuta.