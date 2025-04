Five Nights at Freddy’s 2 | Nuovi orrori e personaggi!

Five Nights at Freddy's 2 sta arrivando e promette di essere ancora più spaventoso del primo! Blumhouse sta portando sul grande schermo Nuovi animatronics assetati di vendetta. Cosa puoi aspettarti? Scopriamolo insieme! Il Ritorno degli Animatronics: Chi sono i Nuovi Mostri? Five Nights at Freddy's 2 introduce Puppet e Mangle, due personaggi iconici del videogioco. Riuscirà il film a rendere giustizia alla loro natura terrificante?

