Fiumicino via della Muratella chiusa al traffico per lavori

Fiumicino, 8 aprile 2025- Autostrade per l’Italia informa che dal 9 aprile, sarà istituita apposita disciplina di traffico provvisoria di chiusura al transito veicolare, escluso residenti, di Via della Muratella in entrata da Via Aurelia (loc. Torrimpietra) e da Via Fontanile di Mezzaluna/Via della Muratella Nuova (loc. Centro Breccia), per consentire i lavori di indagine strutturale del Cavalcavia dell’autostrada A12 al km 14+634, nei seguenti orari:dalle 21:30 del 09/04/2025 alle 06:00 del 10/04/2025; dalle 21:30 del 10/04/2025 alle 06:00 del 11/04/2025; dalle 21:30 del 11/04/2025 alle 06:00 del 12/04/2025. Leggi su Ilfaroonline.it , 8 aprile 2025- Autostrade per l’Italia informa che dal 9 aprile, sarà istituita apposita disciplina diprovvisoria di chiusura al transito veicolare, escluso residenti, di Viain entrata da Via Aurelia (loc. Torrimpietra) e da Via Fontanile di Mezzaluna/ViaNuova (loc. Centro Breccia), per consentire idi indagine strutturale del Cavalcavia dell’autostrada A12 al km 14+634, nei seguenti orari:dalle 21:30 del 09/04/2025 alle 06:00 del 10/04/2025; dalle 21:30 del 10/04/2025 alle 06:00 del 11/04/2025; dalle 21:30 del 11/04/2025 alle 06:00 del 12/04/2025.

