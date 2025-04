Fiumicino tra musica, letteratura ed enogastronomia con un nuovo format di MIC-music.

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 aprile 2025- Approda ala manifestazione Scrittoridabere edassaggiare, ilideato e organizzato dal MIC-International Compound. Il progetto, patrocinato dal Comune die realizzato con il contributo della Regione Lazio, si svolge in collaborazione con le Pro Loco, le associazioni sociali e di categoria locali, le aziende e le realtà produttive del territorio.Un vero e proprio percorso all’insegna della, dellae dell’che apre i battenti sabato 12 aprile a Villa Guglielmi ain Via della Scafa, 46, per proseguire domenica 18 maggio presso Castello di Maccarese in Viale Marina 3, domenica 14 settembre nella cantina del Castello di Torre in Pietra, Via di Torre in Pietra 24 e sabato 11 ottobre al Tiber Hotel in Via di Torre Clementina 276.