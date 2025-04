Fiumicino chiusura notturna del ponte 2 giugno

Fiumicino, 8 aprile 2025- chiusura al transito del ponte 2 giugno causa lavori di messa in sicurezza dell’impalcato carrabile, dalle ore 22:00 del 08/04 alle 06:00 del 09/04. Leggi su Ilfaroonline.it , 8 aprile 2025-al transito delcausa lavori di messa in sicurezza dell’impalcato carrabile, dalle ore 22:00 del 08/04 alle 06:00 del 09/04.

Fiumicino, chiusura notturna del ponte 2 giugno. Apertura "by night" del Museo delle Navi all'aeroporto di Fiumicino. Roma-Lazio, derby in notturna dopo 6 anni: città blindata. Duemila agenti schierati. Acea Ato 2, i turni dell'acqua a Roma e provincia. Giubileo: da AdR appello per treni notturni da aeroporto Fiumicino ma a oggi non c'è margine. Ponte della Magliana, chiuso tratto della Roma-Fiumicino per lavori di manutenzione: date e orari.

