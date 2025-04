Fiumicino al via le domande per il contributo integrativo del canone di locazione

Fiumicino, 8 aprile 2025 – Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che a partire dal 7 aprile 2025 e fino al 9 maggio 2025 è possibile presentare la domanda per accedere al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2024.Il contributo è rivolto a cittadini residenti a Fiumicino, oppure residenti in altri Comuni ma domiciliati a Fiumicino per comprovate esigenze di studio o lavoro, che siano titolari di un regolare contratto di locazione per un alloggio sito nel territorio comunale e che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.L’importo del contributo sarà pari al 40% del canone annuo di locazione pagato nel 2024, come documentato dalle ricevute allegate alla domanda, e comunque non superiore a € 2.000,00 per ciascun beneficiario. Leggi su Ilfaroonline.it , 8 aprile 2025 – Il Comune diinforma i cittadini che a partire dal 7 aprile 2025 e fino al 9 maggio 2025 è possibile presentare la domanda per accedere alper il pagamento deldirelativo all’anno 2024.Ilè rivolto a cittadini residenti a, oppure residenti in altri Comuni ma domiciliati aper comprovate esigenze di studio o lavoro, che siano titolari di un regolare contratto diper un alloggio sito nel territorio comunale e che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.L’importo delsarà pari al 40% delannuo dipagato nel 2024, come documentato dalle ricevute allegate alla domanda, e comunque non superiore a € 2.000,00 per ciascun beneficiario.

