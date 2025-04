Fiumicino al via le domande per i contributi integrativi per l’affitto

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 aprile 2025 – Il Comune ha dato il via alla procedura per l’assegnazione deiper il pagamento del canone di locazione riferiti all’annualità 2024. Un sostegno concreto per le famiglie in difficoltà economica, che potranno inviare la domanda esclusivamente online dal 7 aprile al 9 maggio attraverso il portale istituzionale, utilizzando SPID o CIE.Il contributo, che potrà arrivare fino a un massimo di 2.000 euro, sarà calcolato in misura pari al 40% del canone annuo effettivamente corrisposto nel 2024, come documentato dalle ricevute allegate alla domanda. Qualora le risorse trasferite dalla Regione Lazio risultassero insufficienti, il Comune procederà con una riduzione proporzionale degli importi da erogare. Per accedere al beneficio è necessario soddisfare precisi requisiti: cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extra UE; residenza ao contratto di locazione nel Comune per motivi di lavoro o studio; contratto regolarmente registrato per immobili non di lusso e un ISEE ordinario valido non superiore a 14.