Fisco scadenze 21-25 aprile 2025 | canone Tv e turismo

aprile sarà un mese molto denso di scadenze fiscali. A partire dalla prima settimana, i consumatori e le aziende hanno dovuto fare attenzione a diversi appuntamenti, dalla domanda per il 5 per mille per le Onlus al versamento del secondo acconto della dichiarazione dei redditi delle Partite Iva che hanno rateizzato le loro tasse.Il 16 e il 30 aprile sono due giorni particolarmente impegnativi, con un totale di 21 scadenze, 13 a metà mese e altre 8 alla fine, che riguardano numerosi ambiti del Fisco italiano. Tra queste due date ci sono però altre 3 scadenze che potrebbe essere facile perdersi.La comunicazione dei dati del canone TvLa prima di queste date arriva il 21 aprile, quando le imprese elettriche dovranno comunicare i dati del canone Tv all’Agenzia delle entrate. Queste informazioni dovranno contenere tutte le cifre relative all’addebito, all’accredito e alla riscossione del canone Rai per quanto riguarda il mese di marzo. Quifinanza.it - Fisco, scadenze 21-25 aprile 2025: canone Tv e turismo Leggi su Quifinanza.it sarà un mese molto denso difiscali. A partire dalla prima settimana, i consumatori e le aziende hanno dovuto fare attenzione a diversi appuntamenti, dalla domanda per il 5 per mille per le Onlus al versamento del secondo acconto della dichiarazione dei redditi delle Partite Iva che hanno rateizzato le loro tasse.Il 16 e il 30sono due giorni particolarmente impegnativi, con un totale di 21, 13 a metà mese e altre 8 alla fine, che riguardano numerosi ambiti delitaliano. Tra queste due date ci sono però altre 3che potrebbe essere facile perdersi.La comunicazione dei dati delTvLa prima di queste date arriva il 21, quando le imprese elettriche dovranno comunicare i dati delTv all’Agenzia delle entrate. Queste informazioni dovranno contenere tutte le cifre relative all’addebito, all’accredito e alla riscossione delRai per quanto riguarda il mese di marzo.

