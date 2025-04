Lanazione.it - Firenze Triathlon brilla a Imola: duathlon da record all’autodromo

, 8 aprile 2025 - Nel magnifico scenario dell’autodromo di, sabato 5 e domenica 6 aprile si sono disputati i Campionati Italiani di, con protagonisti gli atleti del, capaci di firmare prestazioni di altissimo livello sia in gara individuale sia nelle competizioni a squadre. La giornata di sabato ha visto in azione gli Élite, i migliori atleti d’Italia. Nella prova femminile, ottimo quindicesimo posto per Anita Ghelardoni, mentre tra gli uomini ha impressionato il giovane Davide Catalano, classe 2005 e new entry del club, che ha chiuso in un'ottima decima posizione. Nel pomeriggio, grande partecipazione nella categoria Age Group, con oltre trenta tesserati delal via. Spicca su tutti il titolo di campione italiano conquistato da Pietro Santini nella categoria S3.