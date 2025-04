Lanazione.it - Firenze, rapina al centro estetico: è la quinta in viale Talenti in un mese

, 8 aprile 2025 - Un boom di rapine intorno a. Sabato pomeriggio l’ultima, sempre nel tardo pomeriggio, come nella maggior parte dei precedenti casi: cinque nel giro di un. Stavolta a essere colpito è stato ilK&NI di via Berlinghieri, sabato alle 18,30. Un uomo è entrato e si è calato un passamontagna sul viso. Nonostante il salone fosse pieno, tra personale e clienti ha fatto capire di avere un coltello in tasca e ha minacciato così le persone presenti, tutte donne. Poi ha preso la cassa con l'incasso ed è scappato verso le strade interne dell’Isolotto. Nel raggio di un chilometro tra Isolotto e Legnaia, hanno subito unada parte di un uomo col volto celato almeno 4 botteghe: la prima, il 16 marzo, fu l’abbigliamento bimbi Kidsy di via Dosio, sempre il pomeriggio alle 18,40.