docente non aveva usufruito della riduzione oraria, la preside ha avviato contro di lei un provvedimento disciplinare Tgcom24.mediaset.it - Firenze, preside "nega" l'allattamento a una docente: la prof continua a insegnare e viene sanzionata Leggi su Tgcom24.mediaset.it Una volta accortasi che lanon aveva usufruito della riduzione oraria, laha avviato contro di lei un provvedimento disciplinare

