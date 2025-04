Firenze consegnati i riconoscimenti del Premio Narrativa Giovane di Nuova Antologia

Firenze, 8 aprile 2025 – Sono stati consegnati questa mattina a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati i riconoscimenti della XIII edizione del Premio Narrativa Giovane di Nuova Antologia. Presenti Eugenio Giani oltre ad autorità regionali e cittadine e agli studenti degli Istituti superiori del territorio toscano aderenti all'iniziativa. È stata un'edizione speciale quella del 2025, per l'ormai ben noto e atteso Premio Narrativa Giovane di Nuova Antologia, perché segnata da due importanti ricorrenze celebrate dalla Fondazione Spadolini, sua promotrice: il centenario della nascita di Giovanni Spadolini e i 160 di pubblicazioni ininterrotte della storica rivista Nuova Antologia. Ben cinque i riconoscimenti assegnati ad altrettanti studenti degli Istituti superiori toscani che hanno preso parte all'annuale contest promosso dalla Fondazione con la sponsorship unica di Fondazione ChiantiBanca.

