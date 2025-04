Lanazione.it - Firenze, al Palagi la chirurgia del futuro: testata tecnologia oftalmica innovativa

Leggi su Lanazione.it

, 8 aprile 2025 - È statain anteprima all’ospedaledi, per la prima volta in Toscana e tra i primi casi in Italia, una nuovadestinata a rivoluzionare la. Si tratta di un microscopio digitale ad altissima precisione che integra la realtà aumentata con l’impiego di luce infrarossa, consentendo ai chirurghi di operare con un livello di dettaglio e controllo mai sperimentato prima. Il test, condotto con esito positivo dal team della struttura complessa di Oculistica guidata dal dottor Francesco Barca, si inserisce in un percorso di innovazione e crescita dell’ospedale fiorentino. “Abbiamo già a disposizione tecnologie avanzate come la visualizzazione 3D e l’imaging digitale – spiega Barca – ma l’utilizzo di luce infrarossa e realtà aumentata rappresenta un ulteriore salto in avanti.