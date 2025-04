Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | qual è la situazione

Leggi su Funweek.it

Per coloro che desiderano immergersi nell’esperienza dell’Hanami, la tradizionale osservazione dei fiori, non aspettare altri giorni! Alci sono due diverse tipologie di. In linea generale, le varietà dai fiori bianchi tendono a sbocciare per prime, mentre quelle dai fiori rosa seguono, raggiungendo la pienain un secondo momento.Una recente visita alha rivelato proprio questa dinamica: idai fiori bianchi hanno iniziato la loro fase di s, perdendo gradualmente la pienezza che li ha caratterizzati nei giorni scorsi. Parallelamente, idai delicati boccioli rosa si preparano lentamente a dispiegare la loro bellezza, promettendo un’esplosione di colore che culminerà nelle prossime settimane.Attualmente, quindi, il paesaggio deloffre uno spettacolo in transizione, con tocchi di bianco che si fanno più tenui e la promessa vibrante del rosa che sta per arrivare.