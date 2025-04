Fiori della vita al Museo della Moda si presenta il libro in italiano e in arabo di Alfredo Guarino

Museo della Moda di Napoli ospita la presentazione del libro Fiori della vita dell’avvocato, scrittore e poeta Alfredo Guarino.Pubblicato da Aletti editore, con una prefazione dell’arabista, scrittore e traduttore libanese naturalizzato italiano, già candidato al Nobel, Hafez Haidar, l’opera è interamente tradotta in arabo, con testo a fronte. Un gesto, una scelta che rivela un’intenzione profonda e più che mai necessaria nella tragedia dell’attualità: quella di guardare alla straordinaria civiltà araba con gli occhi dell’umanesimo che accomuna, aprendo potenzialmente un dialogo interculturale dove il sentimento, che muove gli uomini e i poeti, è il terreno comune che unisce e affratella. Interverranno, moderati dalla giornalista Paola De Ciuceis, Yvonne Carbonaro, Angela Iannuzzi, Massimo Lo Iacono e Annella Prisco. Leggi su Ildenaro.it Venerdì 11 aprile, alle 17,30, ildi Napoli ospita lazione deldell’avvocato, scrittore e poeta.Pubblicato da Aletti editore, con una prefazione dell’arabista, scrittore e traduttore libanese naturalizzato, già candidato al Nobel, Hafez Haidar, l’opera è interamente tradotta in, con testo a fronte. Un gesto, una scelta che rivela un’intenzione profonda e più che mai necessaria nella tragedia dell’attualità: quella di guardare alla straordinaria civiltà araba con gli occhi dell’umanesimo che accomuna, aprendo potenzialmente un dialogo interculturale dove il sentimento, che muove gli uomini e i poeti, è il terreno comune che unisce e affratella. Interverranno, moderati dalla giornalista Paola De Ciuceis, Yvonne Carbonaro, Angela Iannuzzi, Massimo Lo Iacono e Annella Prisco.

Fiori della vita, al Museo della Moda si presenta il libro (in italiano e in arabo) di Alfredo Guarino. Le mostre della primavera 2025 da non perdere a Roma. Decimo anniversario dell’attentato al Museo del Bardo. Commemorazioni dell’Ambasciata d’Italia.. Benvenuta primavera al museo. Tra fiori, opere d’arte e poesia. La meraviglia della vita al buio: alla Soms di Cocquio Trevisago conferenza fotografica sulle Grotte del Campo dei Fiori. Dimostrazioni gratuite al Museo Yves Saint Laurent durante il JEMA 2025. Ne parlano su altre fonti

Fiori della vita, al Museo della Moda si presenta il libro (in italiano e in arabo) di Alfredo Guarino - Venerdì 11 aprile, alle 17,30, il Museo della Moda di Napoli ospita la presentazione del libro Fiori della vita dell’avvocato, scrittore e poeta Alfredo Guarino. Pubblicato da Aletti editore, con una ... (ildenaro.it)

Bertozzi & Casoni, rinascere è arte: "I nostri fiori di speranza in mostra al Museo Diocesano" - Tre opere, tra le quali l’inedito Fiammingo, protagoniste dell’esposizione al via il 5 aprile. Giampaolo: "Stefano mi manca ogni giorno, ma la sua creatività sarà per sempre nel nostro stile". . (msn.com)

JEMA 2025: dimostrazione di creazione di fiori in tessuto al Museo Yves Saint Laurent - Scoprite l'arte della decorazione floreale della Maison Lemarié al Museo ... diede vita alla Maison Lemarié, specializzata nell'arte della lavorazione delle piume, della creazione di fiori ... (sortiraparis.com)