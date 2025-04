Fiorentina ridotta la multa per la coreografia “Juve me**a” | accolto parzialmente il ricorso

Fiorentina, ridotta la multa per la coreografia contro la Juve: il comunicato. Ridotta la multa alla Fiorentina per la coreografia contro la Juve. Fiorentina, ridotta la multa per la coreografia "Juve me**a": accolto parzialmente il ricorso. Fiorentina-Juventus, dopo la multa alla società arrivano le sanzioni ai tifosi (non solo per la coreografia). Fiorentina, la coreografia contro la Juve costa cara: maxi multa dal giudice sportivo. Coreografia Fiorentina Juve, ufficiale: multa dimezzata. Ne parlano su altre fonti

Fiorentina, ridotta la multa per la coreografia contro la Juve: il comunicato - La Corte Sportiva d'Appello ha accolto parzialmente il ricorso della Fiorentina riguardo alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per la coreografia "Juve m..." mostrata tifosi della squadra viola ... (corrieredellosport.it)

Fiorentina, ridotta la multa per la coreografia “Juve me**a”: accolto parzialmente il ricorso - La Corte Sportiva d'Appello ha accolto parzialmente il ricorso della Fiorentina per la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per la coreografia ... (fanpage.it)

"Juve merda", Fiorentina 'premiata' dal ricorso: solo multa e pure dimezzata - La Corte sportiva d'Appello ha parzialmente accolto il reclamo presentato dal club viola riducendo la sanzione a 25mila euro ... (tuttosport.com)