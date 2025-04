Sport.quotidiano.net - Fiorentina: Gosens in recupero, Parisi pronto a sostituirlo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il ritorno in campo di Robinresta ancora un’incognita ma se non altro, dopo il pessimismo dei giorni scorsi, a chiarire l’entità dell’infortunio del tedesco ci ha pensato la. Con un report che, se non ha del tutto rasserenato l’ambiente, ha quantomeno restituito speranze: il terzino, messo ko da una botta al ginocchio destro nella rifinitura pre-Atalanta, sta seguendo un "protocollo conservativo dia seguito di un trauma e la gestione dell’edema osseo del piatto tibiale sta proseguendo regolarmente, col calciatore che sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni". Tradotto, riposo totale con tempi dipiù brevi e finale di stagione non a rischio: "Qualche volta la vita ti mette davanti a difficoltà inaspettate. L’infortunio non ci vuole mai ma in questo momento della stagione fa ancora più male.