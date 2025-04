Lanazione.it - Fiorentina, dimezzata la multa per la coreografia offensiva verso la Juve

Firenze, 8 aprile 2025 – È statala sanzione di 50mila euro comminata dal Giudice sportivo allaper i alcuni cori, il lancio di fumogeni e in particolare per laritenuta 'oltraggiosa’ nei confronti dellantus apparsa in curva Ferrovia in occasione della gara con i bianconeri lo scorso 16 marzo. La Corte sportiva d'Appello ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal club viola riducendo laa 25mila euro. Rimane però la diffida per la curva dei tifosi gigliati. Sul fronte squadra Palladino e i suoi giocatori, dopo la rifinitura in programma domani mattina al Viola Park, partiranno per la Slovenia dove giovedì sera alle 21 affronteranno il Celje per l'andata dei quarti di Conference League: a dirigere il match sarà il tedesco Zwayer.