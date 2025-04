Fino a cinquanta euro al mese per andare al lavoro in bici | parte il progetto Bike to Work

lavoro usando la bici. E' questo lo scopo del progetto "Bike to Work" che prende il via anche a Ravenna. L'iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, prevede infatti l'assegnazione di incentivi ai lavoratori dipendenti di aziende o enti pubblici e privati. Ravennatoday.it - Fino a cinquanta euro al mese per andare al lavoro in bici: parte il progetto "Bike to Work" Leggi su Ravennatoday.it Favorire gli spostamenti casausando la. E' questo lo scopo delto" che prende il via anche a Ravenna. L'iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, prevede infatti l'assegnazione di incentivi ai lavoratori dipendenti di aziende o enti pubblici e privati.

