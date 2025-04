Lanazione.it - Finisce con l’auto in un burrone. Dopo un volo di 100 metri l’uomo è stato portato a Pisa

Leggi su Lanazione.it

Attimi di paura ieri a Campocecina, dove per poco non si è consumata una tragedia. Protagonista del brutto episodio èun uomo di poco più di 60 anni, precipitato lungo una scarpata per circa 100a bordo della sua automobile. Non sono chiare le dinamiche dell’accaduto, ma per fortunaha risolo alcuni lievi danni nonostante il folle. La chiamata ai soccorsi era arrivata poco prima delle 11, con la segnalazione di una persona caduta in uninsieme con la propria auto, nella zona di Campocecina. Poco distante dall’area doveè caduto nel, si trova già un mezzo che viene usato normalmente per i soccorso in cava in caso di incidenti sul lavoro, utilizzato ieri proprio per raggiungere la posizione del sinistro e soccorrere cosìrimastro poi dentro la sua auto una volta terminata la caduta nel