Fine del sogno | il Futsal Pontedera retrocede dalla A2

Futsal Pontedera. La sconfitta per 9-4 nell'ultima giornata in casa della New Real Rieti condanna gli uomini di mister Sardelli all'ultimo posto e alla retrocessione diretta in Serie B. A onor del vero, va anche sottolineato che una vittoria non. Pisatoday.it - Fine del sogno: il Futsal Pontedera retrocede dalla A2 Leggi su Pisatoday.it Finisce nella maniera più amara la stagione del. La sconfitta per 9-4 nell'ultima giornata in casa della New Real Rieti condanna gli uomini di mister Sardelli all'ultimo posto e alla retrocessione diretta in Serie B. A onor del vero, va anche sottolineato che una vittoria non.

Fine del sogno: il Futsal Pontedera retrocede dalla A2. Futsal Pontedera, ora o mai più: contro l’Imolese per continuare a credere nella salvezza. Montebianco Prato Calcio a 5, inizio di stagione da sogno in serie A2. Pontedera asfaltato: i biancazzurri sono capolista in solitaria. Calcio a 5, la prima volta volta non si scorda mai: il Futsal Pontedera conquista il primo successo in A2. Calcio a 5, under 19 – Svanisce il sogno dell’Atlante Grosseto battuto dalla Fenice Venezia. Vince ancora il Futsal Pontedera: bianconeri più vicini al sogno. Ne parlano su altre fonti

Fine del sogno: il Futsal Pontedera retrocede dalla A2 - Finisce nella maniera più amara la stagione del Futsal Pontedera. La sconfitta per 9-4 nell'ultima giornata in casa della New Real Rieti condanna gli uomini di mister Sardelli all'ultimo posto e alla ... (pisatoday.it)

Futsal Pontedera, ora o mai più: contro l’Imolese per continuare a credere nella salvezza - Mancano 80 minuti alla fine e il destino di questa stagione del Futsal Pontedera deve ancora essere scritto. A due giornate dalla fine, i bianconeri di mister Sardelli sono in fondo alla classifica de ... (pisatoday.it)

Futsal Pontedera, ora o mai più: contro l’Imolese per continuare a credere nella salvezza - Mancano 80 minuti alla fine e il destino di questa stagione del Futsal Pontedera deve ancora essere scritto. A due giornate dalla fine, i bianconeri di mister Sardelli sono in fondo alla classifica ... (today.it)