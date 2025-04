Fine dei giochi per tutti questi smartphone di Samsung | stop agli aggiornamenti

aggiornamenti di sicurezza per Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, A52, A52 5G, A32 e A72: il supporto è terminato. L'articolo Fine dei giochi per tutti questi smartphone di Samsung: stop agli aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

